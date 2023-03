Coup de théâtre avec Mbappé, le feuilleton relancé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le feuilleton Kylian Mbappé continue d'agiter la presse espagnole. Selon certains journalistes, le joueur du PSG pourrait bien la UNE de l'actualité lors du prochain mercato estival. Et pour cause, le Real Madrid pourrait, une nouvelle fois, le recruter. A moins qu'il ne décide d'attendre 2024, lorsque le contrat du joueur avec le PSG arrivera à son terme.

Ce ne sont pas les déclarations d'amour de Kylian Mbappé en direction du PSG, qui vont stopper la presse espagnole. Meilleur buteur de l'histoire du club parisien, l'international français resterait une grande priorité pour le Real Madrid. Proche de l'équipe merengue , le journaliste Josep Pedrerol précise, toutefois, qu'elle est incapable de verser les 300M€ imaginés par le PSG dans ce dossier. Mais une chose est sûre, l'histoire entre Mbappé et le Real Madrid serait loin d'être terminée comme le confirme Pablo Polo, journaliste pour Marca.

Entre Mbappé et le Real Madrid, ce n'est pas terminé

« Le feuilleton, l’année dernière, ne s’est pas bien terminé avec la prolongation au PSG, mais le Real Madrid est obligé de mettre la main sur un numéro neuf pour remplacer Benzema. Le temps passe et il est évident qu’il faut un attaquant qui marque des buts. Kylian on verra (…) Le Real Madrid sera sur le sujet Mbappé en 2023.Si ce n’est pas possible cet été, il attendra peut-être 2024 » a déclaré le journaliste de Marca dans un entretien accordé à Alexandre Ruiz.

Quel accueil pour Mbappé à Madrid ?