Mbappé s’enflamme pour le PSG, il lui répond cash

Contrairement au match aller, Kylian Mbappé devrait débuter la rencontre de ce mercredi face au Bayern Munich en tant que titulaire. Après le revers au Parc des Princes le 14 février dernier, la star de 24 ans a d'ailleurs annoncé que le PSG était tout de même favori. Mais Thomas Müller pense le contraire.

Privé de Kylian Mbappé au coup d’envoi, le PSG n’a pas pu stopper les offensives du Bayern Munich le 14 février dernier. Le club bavarois s’est imposé 0-1 au Parc des Princes, mais tout est encore possible. Dès son entrée en jeu, Kylian Mbappé a inquiété la défense munichoise. Ce mercredi, sauf pépin de dernière minute, il devrait être titulaire.

Mbappé y croit pour le PSG en Ligue des champions

D’ailleurs, Kylian Mbappé continue de croire à une qualification du PSG pour les quarts de finale de la Ligue des champions. « Le favori pour le deuxième match? C’est le Paris Saint-Germain, toujours » a-t-il notamment lancé en zone mixte après le revers au Parc des Princes au match aller.

Müller voit le Bayern favori