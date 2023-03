Catastrophe avec Neymar, le PSG était prévenu

La rédaction

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain en 2017, Neymar connaît chaque année une blessure importante, qui l’empêche de jouer parfois pendant plusieurs mois. Victime d’une grave blessure à la cheville, le Brésilien manquera son 90e match avec le PSG contre le Bayern Munich mercredi. Retour sur le destin tragique de la star brésilienne dans la capitale.

Si son hygiène a souvent été évoquée, Neymar a aussi fait preuve de malchance. Dimanche 19 février, lors de la réception de Lille au Parc des Princes, le Brésilien s’écroule dans le rond central après un duel avec Benjamin André. Remplacé par Hugo Ekitike, Neymar sort sur une civière et si les supporters parisiens espéraient qu’il soit remis à temps pour le match de ce mercredi contre le Bayern Munich, il en est tout autre. Touché aux ligaments de la cheville droite, le numéro 10 du PSG ne refoulera pas de pelouse d’ici la fin de la saison a annoncé le club dans un communiqué. Un nouvel épisode cruel pour Neymar, qui connaît une énième désillusion à cause d’une cheville fragile.

2017/2018 : fracture de l’orteil

Neymar au PSG, c’est plus de 500 jours d’absence et 90 matchs manqués à cause de blessures récurrentes. Étrange puisqu’au FC Barcelone, le Brésilien a raté seulement 15 rencontres entre 2013 et 2017. Lors de sa première saison en France, l’attaquant a disparu des terrains pendant 21 matchs dont 16 à la suite d’une entorse de la cheville droite associée d’une fissure du cinquième métatarsien survenue lors d’un match contre l’OM courant février. Il assistera des tribunes, à l’élimination du PSG contre le Real Madrid en Ligue des Champions.

2018/2019 : blessure à la cheville

La saison 2018/2019, était le moment pour Neymar d’oublier sa plus grosse blessure depuis sa fracture des vertèbres survenue lors de la Coupe du monde 2014. Une pubalgie l’écarte des terrains pendant plus d’un mois entre novembre et janvier mais cette fois-ci, il semble prêt pour faire une grande seconde partie de saison. Le 24 janvier 2019, alors que Paris s’impose contre Strasbourg en Ligue 1, Neymar rechute. Une blessure similaire à celle de la saison précédente l’empêchera de fouler les pelouses pendant 86 jours, soit 18 matchs et verra du bord du terrain son club flancher une nouvelle fois en 8e de finale de Ligue des Champions, cette fois-ci battu par Manchester United.

2019/2020 : le virus sauve Neymar

La saison 2019/2020 doit faire oublier tous les désagréments qu’a pu subir Neymar depuis son arrivée au PSG et prouver que les 222M€ investis sur le Brésilien ne sont pas que poussières. Absent 70 jours entre août et début février, cette fois-ci l’ancien joueur du Barça est bien en forme au moment d’aborder les matchs européens puisqu’ils sont décalés de quelques mois à cause du Covid 19. En août, le PSG ira même jusqu’en finale de Ligue des Champions lors du « Final Eight », défait par le Bayern 1-0.

2020/2021 : pubalgies et blessure à la cheville

La saison 2020/2021 ne l’aura une nouvelle fois pas épargné. Neymar subit deux nouvelles pubalgies et une blessure aux ligaments de la cheville qui lui feront rater 16 matchs dont la double confrontation contre le Barça en 8e de Ligue des Champions. Cette fois-ci, Paris se qualifie aisément sans le Brésilien.

2021/2022 : blessure à la cheville

Le 28 novembre 2021, alors qu’il pensait en avoir définitivement terminé avec les blessures, Neymar s’écroule de douleur contre Saint-Étienne. Des lésions ligamentaires de la cheville gauche cette fois-ci sont révélées. Le Brésilien, trop juste pour être titulaire entrera en jeu lors de la victoire 1-0 en Ligue des Champions contre le Real Madrid, le 15 février 2022. Trois semaines plus tard, Paris sombre au match retour. Neymar est bien là, impassible, comme si son histoire avec le PSG était celle d’un amour impossible.

2022/2023 : blessure à la cheville

Alors cette saison on la redoutait mais on l’attendait, et la voilà. En plein mois de février, dans une période où Paris doute entre deux matchs européens à élimination directe, la blessure hivernale refait surface. Après une pubalgie fin janvier, Neymar rechute contre Lille. Touché aux ligaments de la cheville droite, il connaîtra sans doute la plus longue absence de son passage au PSG puisque sa fin de saison est annoncée par le club. À l’année prochaine !