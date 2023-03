Neymar, Zidane, Mbappé… Toutes les infos mercato du 7 mars

La rédaction

Alors que le mercato hivernal a fermé ses portes début février, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Neymar veut rester, Riolo annonce son départ

Out jusqu'à la fin de la saison en raison d'une opération, Neymar sera-t-il conservé par le PSG lors du prochain mercato estival ? À en croire les dernières révélations de L'EQUIPE , Luis Campos envisage de se séparer de l'international brésilien, comme ce fut déjà le cas l'été dernier. Mais de son côté, Neymar se plait toujours autant au PSG où son contrat court jusqu'en 2027, et il n'envisage aucunement de changer d'air. Difficile dont d'y voir clair sur l'issue de ce feuilleton, pourtant, Daniel Riolo affiche une position très claire et affirme via son compte Twitter que le numéro 10 du PSG ne sera probablement plus là la saison prochaine : « Le match contre Lille était donc la dernière apparition de Neymar avec le maillot du PSG… Forte probabilité… », lâche le chroniqueur de RMC Sport .



Zidane joue un rôle décisif pour placer son adjoint

C'est officiel, le FC Sion a annoncé lundi soir la nomination de David Bettoni, adjoint historique de Zinedine Zidane, en tant qu'entraîneur numéro un. Pour son prochain challenge, et alors qu'il est toujours annoncé avec insistance dans le viseur du PSG, Zidane devra donc faire sans son bras droit habituel. Pas un souci pour l'ancien entraîneur du Real Madrid, qui a même largement contribué à la nomination de Bettoni. Interrogé par Le Matin , Christian Constantin - président du FC Sion - a raconté son échange avec Zidane : « I l n’allait pas me dire du mal de son pote ! Mais le premier qui m’avait parlé de lui, c’est Patrick La Spina. Cela m’a fait très plaisir de pouvoir parler de foot avec lui pendant une heure et quart. Il a eu un bien meilleur accueil avec moi qu’avec Le Graët ! Il m’a dit combien David avait été d’une grande loyauté envers lui, qu’il n’avait jamais cherché à le prendre en défaut dans sa mission. "Sans lui, je n’aurais jamais réussi à faire ce que j’ai réalisé au Real pendant toutes ses années", m’a-t-il encore dit ».



PSG : Mbappé au Real Madrid, c'est terminé ?