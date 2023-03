Mercato : Zidane passe un coup de fil, et c'est signé

Amadou Diawara

Toujours libre de tout contrat, Zinedine Zidane a vu son adjoint historique se trouver un nouveau club. En effet, David Bettoni vient de prendre les rênes du FC Sion, et ce, jusqu'à la fin de la saison. Et Zinedine Zidane n'y serait pas pour rien, ayant passé un coup de fil décisif au président du club suisse.

Libre de tout contrat depuis l'été 2021, Zinedine Zidane serait dans le collimateur de plusieurs écuries européennes, dont le PSG et Chelsea. Alors que le sort du Ballon d'Or 98 serait encore loin d'être scellé, son adjoint historique, quant à lui, a déjà trouvé un nouveau club. En effet, le FC Sion a officialisé ce lundi soir l'arrivée de David Bettoni en tant qu'entraineur numéro un, et ce, jusqu'à la fin de la saison. Et Zinedine Zidane aurait facilité cette signature.

Zidane a appelé le FC Sion avant la signature de Bettoni

Lors d'un entretien accordé à Le Matin , Christian Constantin - président du FC Sion - a révélé que Zinedine Zidane l'avait appelé pour lui dire le plus grand bien de David Bettoni avant sa signature chez les Rouge et Blancs . « Il n’allait pas me dire du mal de son pote ! Mais le premier qui m’avait parlé de lui, c’est Patrick La Spina » , a lancé Christian Constantin, avant d'en rajouter une couche.

«Sans lui, je n’aurais jamais réussi à faire ce que j’ai réalisé au Real»