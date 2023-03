Neymar blessé, une «chance incroyable» pour le PSG ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’annonce est tombée ce lundi, Neymar ne reportera pas le maillait du PSG en cette saison 2022/23. L’international brésilien va se faire opérer de la cheville droite après sa blessure contre le LOSC, « afin d’éviter un risque majeur de récidive » comme l’a expliqué l’écurie parisienne dans son communiqué. Si certains se plaignent de ce forfait, d’autres au contraire jubilent.

Le PSG va devoir faire sans Neymar ce mercredi pour son huitième de finale retour de Ligue de champions contre le Bayern Munich, mais également pour la fin de la saison. Le club de la capitale a officialisé l'absence de son numéro 10 pour les trois prochains mois au minimum, touché à la cheville droite le 19 février dernier face au LOSC (4-3). C’est désormais une habitude de voir Neymar souffrir de cette partie du corps, l’international auriverde ayant déjà été sérieusement blessé durant la Coupe du monde cet hiver, de quoi inciter le staff médical du PSG à recommander « une opération de réparation ligamentaire, afin d’éviter un risque majeur de récidive. »

« Je suis ravi pour le PSG que Neymar soit blessé »

Un forfait qui fait parler, alors que le début d’année de Neymar n’est pas exempt de tout reproche après une première partie de saison pourtant flamboyante sous le maillot du PSG. Ainsi, certains observateurs n’hésitent pas à se réjouir de cette absence forcée, c’est notamment le cas de Christophe Dugary. « Je suis ravi pour le PSG que Neymar soit blessé , a lâché l’ancien international français au micro de RMC . Je trouve que c’est une chance incroyable pour Christophe Galtier. A un moment, il aurait dû avoir le courage de sortir Neymar, c’était la seule solution . »

Terrible nouvelle pour Neymar, le PSG en profite https://t.co/RbpampaDzo pic.twitter.com/66Ef2QoRhg — le10sport (@le10sport) March 6, 2023

« Cette équipe est bien mieux équilibrée à cinq derrière, avec trois milieux de terrain et Mbappé-Messi devant »