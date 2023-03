«Impressionné», il reçoit un joli cadeau de Neymar

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Régulièrement critiqué pour son comportement, Neymar n’est pas vraiment le joueur le plus apprécié. Et pourtant, Baptiste Santamaria révèle que le numéro 10 du PSG est très sympathique et le milieu de terrain du Stade Rennais se remémore un joli geste du Brésilien.

Depuis son arrivée au PSG en 2017, Neymar est loin de faire l’unanimité en France. Son comportement est notamment pointé du doigt. Que ce soit sur le terrain où son côté provocateur ne plait pas à tout le monde, ou en dehors des pelouses où le Brésilien est souvent critiqué pour son manque de sérieux, tandis que ses excès agacent les fans parisiens. Néanmoins, Baptiste Santamaria dresse un portrait très différent de Neymar.

Santamaria s’enflamme pour Neymar

« Ce n’est pas parce que c’est la star dont tout le monde parle, mais parce que les postes qu’on occupe font que lorsque je jouais contre le PSG, forcément, on était l’un contre l’autre. Que ce soit dans sa vision du jeu ou même techniquement, ce qu’il est capable de proposer, c’est quelqu’un qui m’a impressionné, il est très très fort. Franchement, on en parle beaucoup », lance le milieu de terrain du Stade Rennais dans une interview accordée à L’Equipe avant d’en rajouter une couche.

«J’ai eu la chance de découvrir quelqu’un de très très simple, de très gentil»