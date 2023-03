PSG : C’est confirmé, le Qatar va casser sa tirelire

Thomas Bourseau

Bien que le PSG soit déjà la possession de la famille royale qatarie via QSI, la fondation Nine Two avec le Cheikh Jassim Bin Hamad Al-Thani ont des vues sur le rachat total de Manchester United avec le règlement des dettes du club et une offre supérieure à 5Md€.

Après le succès du Mondial à l’automne 2022, le Qatar semble vouloir surfer sur cette belle vague en 2023. Le journaliste Ben Jacobs révélait il y a plusieurs semaines que le projet de la famille royale était de s’implanter concrètement ailleurs qu’au PSG. Il a été question d’investissements minoritaires dans un grand club anglais ou en Amérique du sud. Cependant, QSI qui est l’actionnaire du PSG, ne semble pas être à l’initiative de la tentative qatarie de rachat de Manchester United.

Le Qatar prend la pole pour l’acquisition de Manchester United

The Qatar Investment Authority ou QIA était pressenti pour être à la tête du projet de rachat de Manchester United. RMC Sport apporte des éléments frais sur ce dossier chaud ce lundi. Le média confirme finalement que c’est la fondation Nine Two qui est à l’initiative du rachat du club mancunien par les Qataris qui seraient à l’instant T en pole position dans l’esprit de la famille Glazer.

Une offre de rachat à plus de 5Md€ et des dettes payées