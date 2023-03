Quiz : Connaissez-vous l'histoire du PSG en Ligue des Champions ?

La rédaction

Le PSG affronte cette semaine le Bayern Munich en huitième de finale retour de Ligue des Champions. Il s'agit de la compétition la plus importante pour le club de la Capitale. Pour l’instant jamais couronnée de succès malgré plusieurs demi-finales et une finale depuis dix ans, le PSG rêve d'un sacre dans cette compétition depuis l'arrivée de QSI à la tête du club. L’occasion de se pencher d’un peu plus près sur l’histoire du PSG dans la plus prestigieuse des compétitions.

L’histoire du Paris Saint-Germain en C1 s’est bien sûr grandement enrichie à partir de 2012, après l’arrivée des Qataris en juin 2011. Qualifié à chaque fois pour la Ligue des champions depuis, le club de la capitale s’est forcément constitué un palmarès plus épais, avec à la clé plusieurs demi-finales ainsi qu’une finale, perdue en 2020 contre le Bayern Munich. Fatalement, la plupart des records et des grands exploits appartiennent à cette histoire récente du Paris Saint-Germain, ponctuée de plusieurs rencontres de légende contre Chelsea, le FC Barcelone ou encore le Real Madrid, des adversaires souvent sur la route des coéquipiers de Marco Verratti, le seul joueur à avoir participé à toutes les campagnes européennes du PSG depuis l’arrivée des Qataris. Bien sûr, dans le palmarès du Paris SG en C1, il manque encore l’essentiel, à savoir la victoire finale.

Rarement aidé par le tirage au sort

Il faut dire qu’un élément ressort de l’analyse de l’histoire du PSG en Ligue des champions, il a rarement été gâté par le tirage au sort. La seule année où la chance sourit à Paris, en 2019-2020, où l’Atalanta Bergame et le Red Bull Leipzig furent opposés au club parisien en quart puis en demi, l’équipe, alors coachée par Thomas Tuchel, se hissa jusqu’en finale. La victoire en Ligue des champions reste le grand objectif du club, et cette saison, une nouvelle fois, l’équipe paraît armée pour aller décrocher le titre suprême, avec un trio Mbappe-Messi-Neymar étincelant depuis le début de saison.

Pour autant, le Paris Saint-Germain a tout de même connu quelques beaux parcours en Ligue des champions avant l’arrivée de QSI, comme lors de la grande saison 1994-1995, au coeur de l’ère Canal Plus, le club de la capitale atteignant les demi-finales, défait à ce stade par le grand Milan AC après avoir notamment vaincu le Bayern en poule et éliminé un autre géant (voir question 4 du quizz) en quart de finale.