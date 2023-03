PSG : Neymar est-il le plus gros flop de l’histoire ? 

La rédaction

En 2017, le PSG n’avait pas hésité à faire de Neymar le joueur le plus cher de l’histoire du football afin de s’inviter à la table des plus grands. 222M€ avaient donc été dépensés pour le chiper au FC Barcelone. Un investissement considérable, mais aujourd’hui, les résultats sont loin d’être ceux escomptés. Peut-on alors considérer Neymar comme le plus gros flop de l’histoire ?

La terrible nouvelle est tombée ce lundi. Alors que certains espéraient un retour de Neymar pour le Bayern Munich, il a finalement été annoncé sur la saison du numéro 10 du PSG était terminée. Obligé de se faire opérer de la cheville, le Brésilien sera absent 3 à 4 mois. C’est donc une nouvelle grosse blessure pour Neymar avec le PSG. Depuis son arrivée en 2017, l’ancien du FC Barcelone a manqué près 46% des matchs du club de la capitale. De quoi alors relancer les débats sur le fait de savoir s’il est ou non le plus grand flop de l’histoire du football…

Décision fracassante au PSG, le clan Neymar sort du silence https://t.co/2sSN4s0PdD pic.twitter.com/303HbOc6HK — le10sport (@le10sport) March 7, 2023

« Je ne vois pas de plus gros flop pour ce que ça a coûté »

Et c’est Daniel Riolo qui avait dernièrement lâché cette terrible accusation à propos de Neymar. « Est-ce qu'on se rend compte que Neymar, au niveau du recrutement et du salaire, c'est le plus gros flop de l'histoire du football ? Je ne vois pas de plus gros flop pour ce que ça a coûté. Ce n'est pas parce qu'il a été bon dans deux matchs du Final 8 en 2020 que ça va te sauver la vie. Et aussi contre le Bayern Munich en 2021 », avait-il assuré à propos du numéro 10 du PSG.

Hazard, Bale, Coutinho…

Cette nouvelle blessure de Neymar est donc une nouvelle pierre à l’édifice de Daniel Riolo. Mais outre le joueur du PSG, d’autres peuvent prétendre à cette distinction de flop. On peut penser à Philippe Coutinho, recruté pour 160M€ par le FC Barcelone, ou encore Gareth Bale et Eden Hazard, pas forcément en réussite au Real Madrid, qui avait déboursé plus de 100M€ à chaque fois pour acheter le Gallois et le Belge.



Alors, Neymar est-il le plus gros flop de l’histoire ?