Fiasco avec Neymar, le PSG pousse un gros coup de gueule

Thibault Morlain

La terrible nouvelle est tombée ce lundi, Neymar ne rejouera pas de la saison avec le PSG. Blessé à la cheville, le Brésilien va devoir passer par la case opération et sera éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Pour certains observateurs, cette absence de Neymar serait une bonne nouvelle. De quoi faire réagir Christophe Galtier.

Depuis son arrivée au PSG, Neymar n’est pas épargné par les grosses blessures. C’est encore le cas cette saison puisque le Brésilien a sévèrement été touché à la cheville et sera absent environ 3-4 mois. Est-ci cela était une bonne nouvelle ? Certains le pensent, estimant que sans Neymar, le PSG aura une équipe plus équilibrée. Mais voilà que Christophe Galtier n’est clairement pas de cet avis.

PSG : Terrible nouvelle pour Neymar, il lâche une punchline https://t.co/ixygLEdcTo pic.twitter.com/49ilygTPRD — le10sport (@le10sport) March 7, 2023

« Quand je lis « tant mieux » non ! »

Ce mardi, à la veille de la rencontre face au Bayern Munich, en conférence de presse, Christophe Galtier s’est exprimé sur cette longue absence de Neymar. L’entraîneur du PSG a alors répondu à ceux qui considèrent cela comme une bonne nouvelle, expliquant : « J’entends et je lis les débats autour de Neymar. Le premier malheureux c’est, il est gravement blessé. C’est un handicap pour l’équipe. C'est 17 buts et 11 passes décisives cette saison. Quand je lis « tant mieux » non ! ».

« Avoir Neymar est un atout supplémentaire »