Un gros «souci» avec Neymar, l'annonce qui effraie le PSG

De nouveau touché à la cheville, Neymar devrait manquer entre 3 et 4 mois de compétition, ce qui met donc quasiment fin à sa saison avec le PSG. Une blessure qui a de quoi inquiéter au point qu'Alain Roche assure que le Brésilien ne retrouvera jamais son niveau, ce qui le rend quasiment invendable sur le marché des transferts.

Touché à la cheville contre le LOSC le 19 février, Neymar a décidé de se faire opérer. Il s'agit d'une « opération de réparation ligamentaire, afin d’éviter un risque majeur de récidive » comme l'expliquait le PSG par le biais d'un communiqué. Autrement dit, la saison du Brésilien est terminée. Mais Alain Roche souligne un autre problème. Selon lui, même si le risque de récidive sera amoindrie par l'opération, il y a un réel risque que Neymar ne retrouve jamais son meilleur niveau. Ce qui ne fera pas les affaires du PSG, qui chercherait toujours à s'en séparer.

«Il y a beaucoup d'inquiétude»

« Je ne pense pas que ce soit dû à l'hygiène de vie, mais plutôt à une fragilité de cette cheville. Il y a beaucoup d'inquiétude, il a 31 ans, les articulations ne sont plus les mêmes. Ce sera sa deuxième opération. Je ne suis pas en train de me comparer à Neymar, moi, c'était pareil, j'ai eu des problèmes de cheville très tôt dans ma carrière, avec des opérations, et je n'ai jamais retrouvé mon niveau que j'avais deux ou trois ans avant », lance l'ancien défenseur du PSG au micro d' Europe 1 avant d'en rajouter une couche.

«Je pense qu'il ne retrouvera pas son niveau»