Il rêve d'un retour, le PSG va devoir lâcher 70M€

Arthur Montagne - Journaliste

Sous contrat jusqu'en juin 2025 avec le Bayer Leverkusen, Moussa Diaby aurait des envies d'ailleurs alors que son club est mal engagé pour accrocher une place européenne. L'idée d'un retour au PSG le séduirait tout particulièrement, mais cela ne se fera pas à n'importe quel prix puisque son transfert devrait être compris entre 50 et 70M€.

Formé au PSG, Moussa Diaby a quitté le club de la capitale durant l'été 2019, comme plusieurs autres Titis. Le jeune ailier s'est ainsi engagé avec le Bayer Leverkusen qui avait déboursé environ 15M€ pour le recruter à ce moment-là. Et désormais, un départ ne serait pas à exclure.

Diaby veut revenir au PSG

En effet, selon les informations de Sky Allemagne , après quatre saisons en Bundesliga, Moussa Diaby souhaiterait voir plus haut et envisagerait un départ, d'autant plus que le Bayer Leverkusen est clairement mal engagé pour décrocher une qualification européenne pour la saison prochaine. Le natif de Paris souhaiterait même faire son retour au PSG, ce serait sa priorité.

Leverkusen réclamera entre 50 et 70M€