Mbappé barré par un transfert à 100M€, la grosse révélation

Ce n’est un secret pour personne, Kylian Mbappé est pisté depuis de nombreuses années déjà par le Real Madrid, qui aimerait en faire sa nouvelle vedette. Si l’intérêt semble réciproque, le numéro du 7 du PSG semble de plus en plus attaché au rêve de soulever la Ligue des Champions avec Paris. D’ailleurs, la cible prioritaire madrilène pour l’été prochain n’est pas le Français, mais bien Jude Bellingham.

Jude Bellingham, tout comme Kylian Mbappé, est l’un des joueurs les plus convoités de la planète. Il y a plusieurs jours, The Athletic révélait que 3 grands cadors européens allaient se disputer pour la signature du milieu anglais l’été prochain. Parmi ces clubs, on retrouvait Liverpool, Manchester City et le Real Madrid. Le PSG, forcément intéressé ne ferait donc pas partie des favoris dans la course au joueur de Dortmund.

Le Real Madrid en a fait sa cible prioritaire

Si on les savait intéressés, le média ibérique Relevo révèle ce mercredi que le Real Madrid aurait fait de Jude Bellingham, valorisé 100M€, sa cible prioritaire pour le prochain mercato d’été. Habitué des transferts retentissants, le club espagnol frapperait donc un grand coup, mais un coup qui vaut son pesant d’or.

Pas de Mbappé pour l’été prochain côté Real Madrid