«Le Qatar en rêve» : Zidane au PSG, une nouvelle bombe est lâchée

Depuis plusieurs saisons, le nom de Zinedine Zidane revient avec insistance du côté du PSG. Mais jusque-là, le timing n'a jamais parfaitement coïncider pour faire de l'ancien numéro 10 des Bleus, le coach parisien. Cependant, comme le souligne Daniel Riolo, avec la prolongation de Didier Deschamps, le moment est peut-être venu pour Zinedine Zidane d'accepter une offre du PSG.

«Zidane va peut-être se décider à venir au PSG»

« Maintenant le vrai changement, je pense qu'en tout cas l'Emir en rêve, c'est de faire venir Zidane. Il l'a raté l'année dernière de peu. Peut-être que comme maintenant il ne peut plus rêver de l'équipe de France puisqu'elle a été privatisée par Deschamps, Zidane va peut-être se décider à venir au PSG. Là je veux croire quand même que les choses vont un peu changer », lance l'éditorialiste de RMC dans une vidéo sur le compte Twitter de La Revue de l'After , avant de pointer du doigt le duo Campos-Galtier.

Riolo n'est pas fan du duo Campos-Galtier