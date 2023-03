Une star de l’OM met le feu à Marseille, il craint le pire

La rédaction

Il y a quelques jours, en conférence de presse, Alexis Sanchez s'était montré catégorique au sujet de son avenir à l'OM. Le Chilien réclame du lourd et un projet ambitieux pour rester à Marseille. Une sortie qui n'a pas plu à Jean-Michel Larqué qui estime que cela pourrait bien dynamiter le vestiaire dans les prochaines semaines.

Lors de son passage en conférence de presse la semaine dernière, Alexis Sanchez en a profité pour mettre un coup de pression sur son avenir à l'OM : « J’ai très envie de rester ici, je suis venu pour gagner des titres, je ne veux pas être 2e, je veux gagner. Je pense que j’étais plus tristes que les supporters, cela reste ancré en moi. On verra en fonctions des résultats que l’on obtiendra… ». Une sortie qui n'est pas du tout du goût de Jean-Michel Larqué qui craint que cela puisse avoir des répercussions dans le vestiaire.

«Ce n’est pas à lui de le faire»

« Ce n’est pas à lui de le faire. Moi je suis un coéquipier de Sanchez aujourd’hui, je lui dis : "Si tu veux qu’on renforce l’équipe, ça veut dire qu’on est des faire-valoir et que tu souhaites qu’on ne soit plus là la saison prochaine et que quelqu’un de supérieur soit à notre place. Mais pourquoi ça ne serait pas toi qui serait concerné par ce changement ?" », confie le consultant RMC au micro de Rothen S'enflamme avant d'en rajouter une couche..

«Le joueur n’a pas à parler comme ça»