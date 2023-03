Le PSG a raté un énorme transfert, il balance tout

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien joueur emblématique du FC Barcelone, de l’OL mais également de l’équipe de France, Eric Abidal aurait pu connaître une trajectoire bien différente au cours de sa carrière. En effet, le PSG lui faisait les yeux doux pour le recruter en 2003, mais Claude Puel a finalement orienté son choix.

Du haut de ses 66 sélections en équipe de France et de son palmarès XXL forgé avec l’OL (3 titres en Ligue 1) et surtout le FC Barcelone (2 titres en Ligue des Champions, 4 titres de champion d’Espagne, 2 Supercoupes d’Europe, 2 titres en Mondial des Clubs…), Eric Abidal a été sans le moindre conteste l’un des meilleurs latéraux gauche de sa génération. Et le PSG est passé de peu à côté du phénomène.

Le PSG voulait Abidal

En effet, lors du mercato estival 2003, le PSG avait tenté de recruter Abidal après sa saison convaincante avec le LOSC, mais c’est finalement son entraîneur de l’époque Claude Puel qui l’avait convaincu de rester dans le Nord.

« Il a été catégorique »