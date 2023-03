Messi va trancher pour son avenir, décision imminente

Arnaud De Kanel

Le PSG a une nouvelle fois été éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions après sa défaite face au Bayern Munich. Cette rencontre pourrait avoir des incidences sur la suite de plusieurs joueurs cadres comme Lionel Messi. Après avoir tout gagné, l'Argentin pourrait claquer la porte l'été prochain.

Le miracle n'a pas eu lieu. Dépassé dans l'engagement, le PSG a chuté sur la pelouse de l'Allianz Arena ce mercredi lors du match retour de Ligue des champions contre le Bayern Munich. Une défaite qui fait mal évidemment et qui pourrait entrainer une grosse vague de départs. Outre Kylian Mbappé, la question de l'avenir de Lionel Messi se pose également. L'Argentin n'a toujours pas prolongé et il pourrait rendre sa décision dans les prochains jours.

Paris éliminé, Messi va trancher

Comme le10sport.com vous l'a révélé, les négociations continuent entre le PSG et Lionel Messi au sujet d'une prolongation de contrat. Ces dernières étaient même à un stade très avancé après la Coupe du monde. Désormais, la tendance se serait totalement inversée. En effet, Foot Mercato indique que le septuple Ballon d'Or serait de plus en plus réticent à l'idée de poursuivre l'aventure. Son clan attendait la Ligue des champions pour décider, et la défaite contre le Bayern pourrait logiquement le pousser à s'en aller. L'occasion de débuter une nouvelle ère pour le PSG, comme le souhaite Jérôme Rothen.

«Messi, on n'en veut pas»