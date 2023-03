PSG : Il veut Messi dehors, le feuilleton est totalement relancé

Thomas Bourseau

Il y a un monde entre l’apport de Lionel Messi en sélection avec l’Argentine et avec le PSG. De quoi irriter Jérôme Rothen qui a une nouvelle fois demandé au club de ne pas prolonger son contrat. Et pour ce qui est d’un retour au FC Barcelone, rien n’est facile. Explications.

Comme sur la fin de son aventure au FC Barcelone, le chapitre parisien de la carrière de Lionel Messi a été une succession d’échecs. Que ce soit lors de sa première saison ou lors de cet exercice, celui qui a soulevé la Coupe du monde au Qatar en décembre dernier a échoué au même stade : les 1/8èmes de finale de Ligue des champions. Une fois face au Real Madrid et cette saison contre le Bayern Munich.

Jérôme Rothen ne veut plus voir Lionel Messi au PSG

Lors de ces deux affiches de haut niveau, Lionel Messi n’a pas ébloui les rencontres de sa classe, c’est bien tout le contraire. De quoi conforter Jérôme Rothen dans sa position initiale qu’il défend depuis de longs mois à présent : pas de prolongation de contrat pour Messi qui voit son bail expirer en fin de saison. « Si je prolonge Messi ? Mais jamais de la vie ! On est très contents de rien du tout ! Pour vendre des maillots ou quoi que ce soit arrête ! Messi on en veut pas. Il ne veut pas s’investir dans ce club ». a confié Jérome Rothen à l’ After Foot mercredi soir avant d’en rajouter une couche. « Si demain j’apprends qu’il va prolonger, je me mets en grève, je ne vais plus au Parc des princes. Déjà que tu vas taper Neymar avec la cheville en vrac pendant 3 ou 4 ans. Ça ce sont de vrais problèmes pour le PSG parce que ça te bloque pour recruter à cause d’une masse salariale énorme à cause de ces joueurs là ».

