Coup de théâtre au PSG, un été de folie est annoncé

Après la nouvelle désillusion du PSG en Ligue des champions, de grands changements devraient arriver en interne. Très agacé, Daniel Riolo réclame même une révolution avec le départ de plusieurs joueurs majeurs à l'image de Lionel Messi, Neymar, Marco Verratti ou encore Marquinhos. Tout doit disparaître !

Très attendu, le PSG a connu une nouvelle désillusion sur la scène européenne en s'inclinant contre le Bayern Munich. Une situation qui pourrait bien aboutir à d'énormes changements en interne. C'est en tout cas ce qu'espère Daniel Riolo qui réclame le départ de plusieurs cadres à savoir Marco Verratti, Neymar, Lionel Messi ou encore Marquinhos.

Riolo ne veut plus voir Verratti

« Je n'aime pas tirer sur les ambulances, je n'aime pas le faire, J'avais peu d'espoir que le PSG se qualifie. Mais je suis obligé de tirer sur l'ambulance Verratti qui est un joueur de square depuis des années, a encore pesté Daniel Riolo. J'en ai marre. Je me suis fait insulter pendant des années et des années à cause de cela. Là ce mercredi soir, j'ai juste envie mais je ne vais pas le faire, d'insulter tous les abru*** qui n'étaient pas foutus de comprendre ce que je voulais dire et qui se le prennent maintenant dans la gueule. Je ne veux plus jamais les entendre », lance dans un premier temps l'éditorialiste de RMC au micro de l' After Foot , avant d'en rajouter une couche.

«Lionel Messi tu le donnes à l'Inter Miami»