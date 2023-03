PSG : «Messi et Neymar, on ne peut pas continuer», il sort la sulfateuse

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG a été surclassé par le Bayern. Alors que le club de la capitale est éliminé de la Ligue des Champions à l'issue des huitièmes de finale, Daniel Riolo y est allé de son coup de gueule, réclamant le départ de Neymar et de Lionel Messi.

Avec un retard d'un but, le PSG s'est déplacé sur la pelouse de l'Allianz Arena de Munich pour y défier le Bayern en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Et malheureusement pour le club de la capitale, il s'est une nouvelle fois incliné (2-0).

Menace pour le PSG, une révolution est attendue https://t.co/g34xsRhiYT pic.twitter.com/lNRNEzKWO5 — le10sport (@le10sport) March 9, 2023

«Marre de voir des starlettes comme Messi et Neymar»

Alors que Lionel Messi était invisible et que Neymar était forfait face au Bayern, Daniel Riolo s'est emporté et a réclamé leur départ du PSG. « Au bout d'un moment, le supporter du PSG il explose, parce qu'il n'en peut plus et se dit qu'il en a marre de venir au stade voir des starlettes comme Messi et Neymar qui n'ont jamais salué, qui n'en ont rien à fout**, et ont joué la comédie en jouant l'union sacrée sur les derniers matchs » , a pesté le journaliste dans l' After Foot , avant d'en rajouter une couche.

«On débriefe un club qui est devenu la HONTE de l'Europe»