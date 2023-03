Mercato - PSG : Sa famille a tranché, Messi peut tout faire capoter

Thomas Bourseau

Bien que ses proches soient enfin à l’aise à Paris, au même titre que lui-même, Lionel Messi pourrait jouer un sale tour au PSG qui essaie de prolonger son contrat. Selon Gerard Romero, Messi n’aurait pas fermé la porte à un retour au FC Barcelone.

Lionel Messi semble vivre la belle vie à Paris et son entourage aussi. Lors d’une trêve internationale avec l’Argentine en septembre dernier, le septuple Ballon d’or avait avoué avoir peiné à faire son trou au PSG et au sein de la capitale parisienne la saison passée pour son premier exercice au Paris Saint-Germain. Sous contrat jusqu’en juin prochain, Messi discute avec le club pour le prolonger comme le10sport.com vous l’affirmait le 18 février dernier.

La famille de Messi est enfin comblée à Paris

Proche de l’entourage de Lionel Messi avec qui il échange souvent, Florent Torchut a profité d’une interview avec Média Parisien afin de mettre un terme aux rumeurs incessantes autour d’un retour de Messi au FC Barcelone ou un départ en Major League Soccer voire en Arabie saoudite. « Pour parler régulièrement avec son entourage, il est plus heureux que jamais au PSG et dans sa vie à Paris. Avec sa famille, il a trouvé son équilibre et sa petite routine. C’était quelque chose de fondamental après une adaptation très difficile. Aujourd’hui, c’est devenu une évidence pour Messi de prolonger l’aventure au PSG. C’est sa volonté et celle de son club. Des discussions sont en cours entre Luis Campos et Jorge Messi et sont sur la même longueur d’onde dans ce dossier. L’idée commune est de lever l’année optionnelle qui figure dans le contrat de Leo au plus vite, de graver cette prolongation dans le marbre. Du côté du joueur, la volonté est de continuer d’évoluer au plus haut niveau jusqu’à la Copa America 2024. Et le PSG lui offre cette possibilité ».

Messi n’écarterait pas l’option Barcelone pour la saison prochaine