En attente du feu vert du PSG, il se fait calmer pour son mercato

La rédaction

Il prend son mal en patience en attendant que le PSG lui donne ou non une bonne nouvelle concernant une prolongation de son contrat courant jusqu’à la fin de la saison. Pour ce qui est d’un éventuel départ, Ramos saurait ce qu’il ne veut pas. Explications.

Sergio Ramos pourrait-il être poussé vers la sortie au PSG ? Bien qu’il soit considérablement en vue depuis le début de la saison et enchaîne les titularisations, le défenseur de 36 ans n’a toujours pas prolongé son contrat courant jusqu’en juin prochain au Paris Saint-Germain. Et ce n’est pas faute de négocier avec le comité de direction du PSG comme le10sport.com vous le révélait le 18 février dernier.

Ramos dans le flou, le PSG ne lui a pas donné sa parole

Pour autant et d’après la BBC , il semble que le PSG nourrirait quelques doutes quant au bienfondé d’une prolongation de contrat pour Sergio Ramos qui célébrera son 37ème anniversaire le 30 mars prochain. Et maintenant ? Sergio Ramos aurait déjà les idées claires pour la suite de sa carrière. Certes, le PSG pourrait le laisser filer sous prétexte d’avoir déjà mis la main sur son remplaçant qu’est Milan Skriniar selon le journaliste Guillem Balague et en raison de son âge. Pour autant, Ramos ne se lasserait pas abattre.

Ramos dit non à l’Arabie saoudite, préférant la MLS, mais…