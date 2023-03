Messi se fait dezinguer, «on n’en veut pas»

Thomas Bourseau

Lionel Messi n’a pas caché sa volonté de remporter la Ligue des champions du monde avec le PSG, mais a échoué lors de ses deux saisons à Paris. Et alors qu’il est question d’une prolongation, Jérôme Rothen ne lui dit pas merci, mais surtout au revoir.

Lionel Messi est arrivé au PSG en provenance du FC Barcelone à l’été 2021. Et malgré quelques éclairs de génie notamment face à l’OM le 26 février dernier avec son délice de passe décisive à Kylian Mbappé, le septuple Ballon d’or laisse un sentiment plus que mitigé de son aventure au Paris Saint-Germain. La double confrontation en 1/8èmes de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich en est l’exemple parfait alors que son contrat au Paris Saint-Germain expirera en juin prochain et que le10sport.com vous affirmait le 18 février que les discussions se poursuivaient avec le PSG pour une prolongation, il ne doit pas avoir de nouveau contrat selon Jérôme Rothen.

«Pour vendre des maillots ou quoi que ce soit arrête ! Messi on en veut pas»

L’ancien joueur du PSG confiait déjà dernièrement pour Rothen s’enflamme que Lionel Messi ne devrait pas rester au Paris Saint-Germain. Après l’élimination du club de la capitale en Ligue des champions mercredi soir face au Bayern Munich (2-0), Jérôme Rothen a attaqué Messi en donnant premièrement son avis sur sa situation contractuelle lors de l’émission de mercredi soir de l’ After Foot sur RMC . « Si je prolonge Messi ? Mais jamais de la vie ! ». Par la suite, Rothen est entré dans le vif du sujet et de son mécontentement. « On est très contents de rien du tout ! Pour vendre des maillots ou quoi que ce soit arrête ! Messi on en veut pas. Il ne veut pas s’investir dans ce club. J’ai vu sa déclaration sur beIN « Oh maintenant je suis bien acclimaté ». Mais t’es acclimaté de quoi mon coco ? Parce que tu as mis 16 passes décisives, 18 buts cette année contre Angers et contre Clermont ? Mais arrête, les matchs qui comptent il disparaît complet. En plus c’est du foutage de gueule et moi je te le dis, je les ai tous vu les matchs à la Coupe du monde, j’ai vu ses déplacements, j’ai vu comment il s’investissait, mais respecte un peu le maillot de la capitale. Respecte le club qui te permet de rester à un standing au niveau du salaire, il n’y a que le PSG qui pouvait lui donner ça. Évidemment, le PSG est tombé les deux pieds dedans pensant que Messi allait nous faire gagner. Mais il ne nous fait gagner rien du tout ! ».

«Il est inapte au haut niveau»