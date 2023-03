Le Qatar lâche 300M€ au PSG, un coup de théâtre prend forme

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ces derniers jours, certaines rumeurs annonçaient un possible désengagement du Qatar au PSG, notamment en raison de ses envies de rachat à Manchester United. Malgré la défaite en Ligue des champions face au Bayern Munich, l'émir n'a pas, pour l'intention, de quitter la capitale française. Mais la donne pourrait bien changer dans les prochains mois.

Présent depuis 2011 au PSG, le Qatar enchaîne les désillusions en Ligue des champions. Cette saison 2022/2023 ne fera pas figure d'exception. Malgré un groupe composé de stars, le club parisien s'est, encore, écroulé dès les huitièmes de finale face au Bayern Munich (défaite 2-0 ce mercredi soir). Quelques heures après cette élimination, la question se pose : le Qatar pourrait-il mettre fin à son projet au PSG ?

«Mbappé n'a servi à rien» : Désastre au PSG, il dégoupille https://t.co/ltz5nmBOsG pic.twitter.com/praxO81RjN — le10sport (@le10sport) March 9, 2023

Le Qatar sur le départ ? « Pas pour le moment »

Journaliste pour Le Parisien, Laurent Perrin a répondu à cette interrogation. « Les Qataris peuvent-ils partir ? Non, pas pour le moment. Le futur centre d’entraînement va être inauguré cet été à Poissy. Les Qataris en sont très fiers, ce sera l’un des plus beaux et fonctionnels du monde. C’est un investissement de 300M€ qui donne de la valeur au club mais qui démontre aussi la volonté de s’inscrire dans la durée » a-t-il déclaré ce jeudi.

« Le possible rachat de Manchester United peut faire basculer la donne »