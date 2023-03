Après la catastrophe, Mbappé pourrait provoquer un séisme au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après la déception, l'heure des décisions. Au lendemain de la défaite du PSG face au Bayern Munich en Ligue des champions (2-0), Nasser Al-Khelaïfi a organisé une réunion d'urgence pour évoquer l'avenir de Luis Campos et de Christophe Galtier. Toutefois, aucune décision ne sera prise sans le consentement de Kylian Mbappé.

Bis repetita pour le PSG. A chaque année, son lot de déceptions en Ligue des champions. Pour sa seconde année consécutive, le club parisien a été éliminé dès les huitièmes de finale. Après le Real Madrid, c'est au tour du Bayern Munich de mettre fin au parcours européen du PSG. Mais cette fois-ci, il règne un sentiment de résignation au sein de la formation. Comme si cette défaite était logique au regard de la qualité du groupe. Arrivés cet été au PSG, Luis Campos et Christophe Galtier sont désignés comme des coupables évidents. D'ailleurs, Nasser Al-Khelaïfi aurait organisé une réunion, ce jeudi, pour évoquer l'avenir de ceux qui étaient censés symboliser la révolution parisienne.

«Mbappé n'a servi à rien» : Désastre au PSG, il dégoupille https://t.co/ltz5nmBOsG pic.twitter.com/praxO81RjN — le10sport (@le10sport) March 9, 2023

« Tout dépendra de la décision de Kylian Mbappé »

Mais pour Le Parisien, aucune décision ne sera prise à la hâte par le président du PSG. Car toute décision à Paris nécessite l'accord de Kylian Mbappé. « Rien n'est prévu pour le moment. Nasser ne prend jamais de décisions à chaud. Surtout, tout dépendra de la décision de Kylian Mbappé. Il a entre ses mains le destin de beaucoup de gens au PSG : coéquipiers, coach et même directeur sportif » a déclaré Laurent Perrin, journaliste pour le quotidien régional.

Mbappé a le destin de plusieurs membres du PSG entre ses mains