Fiasco au PSG, le vestiaire se lâche

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après sa défaite à l’aller (0-1), le Paris Saint-Germain s’est de nouveau incliné face au Bayern Munich (0-2) mercredi soir et dit au revoir à la Ligue des champions. Une défaite qui ne passe pas auprès de Danilo Pereira, n’hésitant pas à recadrer ses coéquipiers après cette désillusion européenne.

Sérieux, polyvalent, consciencieux… Parfois cité parmi les indésirables du PSG au cours des derniers mois, Danilo Pereira apparaît aujourd’hui comme l’un des tauliers de l’écurie parisienne. Un statut qui s’est encore confirmé mercredi soir sur la pelouse du Bayern Munich (0-2), le Portugais étant l’un des rares joueurs parisiens à avoir répondu présent pour ce huitième de finale retour de Ligue des champions. Alors qu’on le dit influent dans le vestiaire, Danilo Pereira n’a pas hésité non plus à rappeler à l’ordre ses coéquipiers au coup de sifflet finale, les invitants à « travailler ensemble pour grandir. »

« Pour progresser, nous devons être tous ensemble et ne pas jouer individuellement »

« C’est difficile de se manquer comme ça en Ligue des Champions. Nous avons payé des erreurs ensuite. C’est dur de sortir comme ça mais c’est la Ligue des Champions , a notamment lâché Danilo Pereira au micro de Canal+ . Le Bayern une équipe très physique, qui gagne beaucoup de duels. Ce n’était pas notre cas aujourd’hui. Quand nous sommes comme ça, c’est difficile. Je n’ai pas de mots. (…) Pour progresser, nous devons être tous ensemble et ne pas jouer individuellement. Nous devons rester comme ça pour progresser. Nous devons être fiers de nous-mêmes parce que Paris est grand. Nous avons de grands joueurs qui doivent travailler ensemble pour grandir. »



1/ Déçu, frustré, and surtout mécontent d'une telle fin. Ce n'était pas à ce stade de la compétition que nous souhaitions voir notre parcours en Ligue des Champions prendre fin. On se doit de faire tellement mieux! pic.twitter.com/D7PKqygv75 — Danilo Pereira (@iamDaniloP) March 8, 2023

« On se doit de faire tellement mieux! »