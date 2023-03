«Ça ne me fait rien» : la catastrophe du PSG ne l’intéresse pas

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Une fois de plus, le PSG sort prématurément de la Ligue des Champions. Encore battu par le Bayern Munich (2-0), le club de la capitale est éliminé pour la cinquième fois en sept ans en huitième de finale. Mike Maignan, le gardien de l’AC Milan formé au PSG, a été interrogé sur l’élimination de son club formateur. Et cela ne semble pas être sa principale préoccupation…

Pas d’exploit pour le PSG. Battu 1-0 à l’aller au Parc des Princes, le club de la capitale n’a même pas réussi à marquer le moindre but à l’Allianz Arena (2-0), insuffisant pour faire tomber le Bayern Munich. Une élimination de plus en huitième de finale pour le PSG, la cinquième en sept ans.

Mike Maignan de retour et décisif

Dans le même temps, le Milan AC est allé chercher sa qualification pour les quarts de finale sur la pelouse de Tottenham. Vainqueur 1-0 à San Siro, le club lombard a tenu le choc contre les Spurs grâce notamment à une grosse performance de Mike Maignan, de retour sur les terrains après de longs mois d’absence. Interrogé sur l’élimination du PSG après la qualification de son club, Maignan a répondu très directement.

«Je ne vois pas ce que je peux dire de plus»