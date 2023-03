«C'est terminé» : Il annonce la fin pour cette star du PSG

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, Marquinhos n'a tenu que quelques minutes lors du huitième de finale retour de la Ligue des Champions face au Bayern. Souffrant d'une déchirure intercostale depuis samedi, le capitaine du PSG a été rattrapé par ses douleurs avant la mi-temps. Selon Daniel Riolo, Marquinhos a perdu ses moyens et « ne peut plus jouer au foot ».

Victime d'une déchirure intercostale face au FC Nantes ce samedi soir, Marquinhos a tout de même fait le maximum pour débuter le choc face au Bayern ce mercredi. Malgré des douleurs au réveil, le capitaine du PSG a été aligné d'entrée lors du huitième de finale retour de la Ligue des Champions à l'Allianz Arena.

Il craque en plein direct et lance une invitation à Mbappé https://t.co/cAkYxdAEcl pic.twitter.com/y2lMPEbIlC — le10sport (@le10sport) March 9, 2023

Marquinhos sort prématurément contre le Bayern

Après avoir serré les dents pendant 36 minutes, Marquinhos a dû céder sa place, et ce, parce que la douleur était trop intense. Mais à en croire Daniel Riolo, le problème est tout autre pour le défenseur brésilien du PSG.

«Marquinhos avait le froc plein»