Après la débâcle, il se paye le PSG et Messi

Thomas Bourseau

Le PSG s’est encore planté et est éliminé de la plus belle des compétitions européennes dès les 1/8èmes de finale. L’occasion pour le Bayern Munich et Thomas Müller de jubiler en glissant notamment un petit pique à Lionel Messi.

Une fois n’est pas coutume, le PSG a pris la porte dès les 1/8èmes de finale de la Ligue des champions. C’est la cinquième édition lors de laquelle le Paris Saint-Germain est sorti à ce stade de la compétition depuis le début de l’ère QSI en 2011.

Thomas Müller s’affiche grand sourire devant la Tour Eiffel le poing serré

Surclassé par le Bayern Munich au match aller comme au retour (1-0 / 2-0), le PSG a été moqué par le compte Twitter américain du Bayern Munich qui a utilisé un selfie de Thomas Müller devant la Tour Eiffel avec le poing serré.

pic.twitter.com/s4gVhrzQEh — 🇺🇸 FC Bayern US 🇨🇦 (@FCBayernUS) March 8, 2023

«Contre Messi, les choses se passent toujours très bien»