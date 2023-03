«Il n'emmerdera plus personne» : Énorme punchline, il rejette ce taulier du PSG

Amadou Diawara

Marco Verratti est passé à côté de son huitième de finale retour de la Ligue des Champions ce mercredi soir, ayant offert le premier but au Bayern Munich. Après l'élimination du PSG de Christophe Galtier, Daniel Riolo a fracassé le numéro 6 du PSG, réclamant son retour à Pescara.

Battu au Parc des Princes (0-1), le PSG devait renverser le Bayern ce mercredi soir à l'Allianz Arena de Munich pour passer les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Toutefois, le club de la capitale s'est une nouvelle fois incliné (2-0).

PSG : «Il ne va pas rester», il annonce un grand départ en direct https://t.co/wytcqXOYKd pic.twitter.com/UjXD5mID8o — le10sport (@le10sport) March 9, 2023

Retour à l'envoyeur pour Verratti ?

Titularisé par Christophe Galtier face au Bayern, Marco Verratti n'était pas du tout dans son assiette pendant la rencontre. D'ailleurs, le numéro 6 du PSG a offert le premier but au club bavarois. Sur les ondes de RMC Sport , Daniel Riolo s'en est pris à Marco Verratti, le poussant à retrouver Pescara.

«C’est un joueur d’urban !»