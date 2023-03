Mercato - PSG : Messi a une offre entre les mains

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi est actuellement en pourparlers avec sa direction pour prolonger son séjour au Parc des Princes. Sachant que d'autres clubs voudraient s'attacher ses services, la Pulga n'aurait qu'une seule offre concrète entre les mains à l'heure actuelle : celle du PSG.

Alors que son contrat avec le FC Barcelone arrivait à terme le 30 juin 2021, Lionel Messi n'a pas trouvé d'accord avec Joan Laporta pour prolonger. Contraint de se trouver un nouveau club, le vétéran argentin de 35 ans s'est envolé vers Paris pour s'engager librement et gratuitement en faveur du PSG.

Négociations en bonne voie entre le PSG et Messi

Lors de son arrivée au PSG, Leo Messi a paraphé un bail de deux saisons. Ainsi, la Pulga sera libre de tout contrat le 1er juillet si elle ne prolonge pas d'ici-là. Pour ne pas perdre son numéro 30 à la fin de la saison, le PSG est actuellement en pourparlers avec son entourage et lui pour le faire rempiler. Et à en croire le10sport.com, les discussions sont en bonne voie. D'ailleurs, la direction rouge et bleu aurait déjà dégainé pour faire plier Lionel Messi.

Le PSG, le seul à avoir dégainé pour Leo Messi