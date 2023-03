Incroyable, il recale Kylian Mbappé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après l'élimination du PSG en huitième de finale de la Ligue de champions, l'avenir de Kylian Mbappé est de nouveau au cœur des attentions. Mais alors que le Real Madrid rêve toujours de le recruter, Josep Pedrerol estime que ce serait un énorme désaveu pour Vinicius Junior qui réalise une magnifique saison.

C'est malheureusement devenu une habitude. Le PSG ne connaitra pas les quarts de finale de la Ligue des champions, après l'élimination contre le Bayern Munich mercredi soir. Par conséquent, cela relance les débats sur l'avenir de Kylian Mbappé dont le contrat court jusqu'en juin 2024 avec une option pour une saison supplémentaire qu'il est le seul à pouvoir activer.

Fiasco au PSG, cette star lâche déjà un énorme indice sur son avenir https://t.co/b8jftP3z8y pic.twitter.com/mE3cilLHcl — le10sport (@le10sport) March 9, 2023

L'avenir de Mbappé refait parler

Par conséquent, après le match, Kylian Mbappé a évoqué son avenir en laissant planer le doute : « Je ne sais pas. Pour le moment, je ne parle que de cette saison. Rien d’autre ne m’importe. On a perdu contre une grande équipe. Désormais, on n’a plus que le championnat. J’espère qu’on va le gagner. On verra. Ce qui m’importe, c’est de gagner le championnat. Pour le reste, on verra ».

«Si le Real recrute Mbappé, c'est qu'ils ne font pas confiance à Vinicius»