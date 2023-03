Coup de théâtre, le PSG annonce une révolution

La rédaction

La défaite à Munich (2-0) lors du huitième de finale retour de la Ligue des Champions a fait mal à la tête des Parisiens ce jeudi matin. Le PSG n'a quasiment pas existé et la qualification du Bayern Munich ne souffre d'aucune contestation. En interne, on se prépare déjà au grand ménage et à la saison prochaine.

Le 8 mars 2023, aux alentours de 22h45, la saison du Paris Saint-Germain s'est (déjà) terminée. Éliminée en Coupe de France, l'équipe dirigée par Christophe Galtier a aussi vu son aventure européenne se terminer brutalement. Il ne lui reste que le championnat de France de Ligue 1, mais on le sait, ce n'est pas la priorité des dirigeants parisiens qui se préparent déjà à un grand ménage, en prévision de la saison prochaine.

Déjà la fin pour Galtier ?

Ce ménage pourrait débuter très vite, et Christophe Galtier pourrait être le premier à en faire les frais. Car selon Relevo , le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi n'a que peu goûté à la prestation de son équipe, ne comprenant pas certains choix de l'entraîneur français. Un réunion se serait tenue ce jeudi et pourrait mettre fin prochainement à l'aventure de Galtier sur le banc parisien, neuf mois seulement après sa nomination.

« Reconstruire notre club »