«Il en a marre de son entourage» : Le feuilleton Mbappé est relancé

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a une nouvelle fois échoué dans sa quête du graal européen avec le PSG. En Espagne, il est dit que le Français en tiendrait rigueur à sa famille qui l’aurait empêché de rejoindre le Real Madrid.

Il n’aura pas fallu attendre longtemps après la débâcle du PSG à Munich pour que le feuilleton Kylian Mbappé reparte de plus belle. Samedi dernier, en conférence de presse après être devenu le meilleur buteur de l’histoire du PSG, Mbappé confiait que son avenir n’était pas lié à la Ligue des champions.

Mbappé n’a pas vendu la mèche en public, mais fulminerait en privé

Après l’élimination en Ligue des champions face au Bayern Munich mercredi pour le compte des 1/8èmes de finale (1-0 et 2-0), Kylian Mbappé a fait passer le message suivant en zone mixte. « Une élimination qui peut jouer sur mon avenir ? Non, non, je suis calme, la seule chose qui compte pour moi cette saison, c'est de gagner le championnat et après on verra ».

Mbappé va éviter un énorme départ au PSG, le Qatar panique https://t.co/8p6NZOz4QR pic.twitter.com/TAFaDqGZe9 — le10sport (@le10sport) March 9, 2023

«Il est frustré et amer, au bord de la rupture avec sa famille»