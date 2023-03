C'est le feu pour le mercato de Messi, le PSG est prévenu

Thomas Bourseau

Lionel Messi se dirige vers un nouveau statut d’agent libre vu que son contrat au PSG arrive à son terme. Cependant, et malgré la concurrence, le Paris Saint-Germain serait en pole selon Guillem Balague.

Et si Lionel Messi finissait par prolonger son contrat au PSG ? le10sport.com vous a confié le 18 février dernier que l’entourage de Messi discutait avec le Paris Saint-Germain pour prolonger le contrat de l’Argentin.

Messi pose deux conditions pour son avenir

Avant l’élimination du PSG face au Bayern Munich en 1/8ème de finale de Ligue des champions mercredi soir, Guillem Balague s’est confié au micro de CBS Sports en évoquant les deux choses que Lionel Messi voulait pour son avenir : continuer à faire partir de l’élite et d’être dans un club compétitif.

Mercato - PSG : Sa famille a tranché, Messi peut tout faire capoter https://t.co/i7tIJpiFUL pic.twitter.com/Itgr1k3GHq — le10sport (@le10sport) March 9, 2023

Pas de Newell’s et de l’Inter Miami pour Messi