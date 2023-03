Mbappé lâche une bombe qui fait halluciner l'Espagne

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'élimination du PSG en huitième de finale de la Ligue des champions, l'avenir de Kylian Mbappé fait grandement parler, et le pays qui s'en réjouit le plus est bien évidemment l'Espagne. Il faut dire que l'attaquant français a jeté un froid sur son futur après le match, ce qui met le feu de l'autre côté des Pyrénées.

En zone mixte après l'élimination du PSG contre le Bayern Munich mercredi soir, Kylian Mbappé s'est prononcé sur son avenir, en étant notamment interrogé sur l'impact de cette défaite pour son futur : « Non, non. On verra. Ce qui m’importe, c’est de gagner le championnat. Pour le reste, on verra ». Une déclaration qui jette un froid sur son avenir au PSG alors que son contrat s'achève en juin 2024. Et bien évidemment, cela n'a pas manqué de faire réagir du côté de l'Espagne qui se rappelle que l'international français avait recalé le Real Madrid l'été dernier.

«Si tu veux gagner la Ligue des champions, tu sais déjà…»

« Si tu veux gagner la Ligue des champions, tu sais déjà… », écrit ainsi MARCA sur sa Une avant de d'en dire plus dans ses colonnes : « Jusqu’à quand ? (…) En mai dernier, Kylian Mbappé a prolongé avec le Paris Saint-Germain en plantant le Real Madrid. Dans ce maillot qu’il portait avec Nasser Al-Khelaifi, l’année 2025 était marquée. Mais maintenant, l’attaquant français doit décider si son contrat se prolonge vraiment jusqu’en 2025 ou non ».

«Mbappé a lâché la bombe»