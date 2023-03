Décrié après le fiasco du PSG, Messi pose ses conditions

Thomas Bourseau

Lionel Messi se trouve en fin de contrat au PSG, où il est décrié ces dernières heures après la bévue parisienne en Ligue des champions. Malgré cela, Messi aurait deux revendications pour continuer.

Le PSG est une nouvelle fois sorti par la petite porte en Ligue des champions. Éliminé au stade des 1/8èmes de finale comme la saison passée face au Real Madrid, Lionel Messi n’a encore pas pu aider le PSG cette fois-ci face au Bayern Munich. Pour Daniel Riolo et Jérôme Rothen, le septuple Ballon d’or se doit de plier bagage après l’échec de son aventure au Paris Saint-Germain.

Lionel Messi a deux exigences pour son avenir

Invité à s’exprimer sur les antennes de CBS pour évoquer le feuilleton Lionel Messi, le journaliste et le biographe de l’Argentin Guillem Balague a fait passer le message suivant concernant les conditions posées par Messi. « Je vais maintenant vous dire tout ce que je sais. Lionel Messi discute avec le PSG et il y a un accord de principe. Qu'est-ce que cela veut dire ? Que oui, il aimerait rester mais que maintenant tout doit être convenu, y compris la durée du contrat et l'aspect financier. Il veut deux choses. D'une part, continuer à faire partie de l'élite maximale. Deuxièmement, être dans un club compétitif ».

Messi se fait dezinguer, «on n’en veut pas» https://t.co/4YiadY1juO pic.twitter.com/UjSwaX7TuO — le10sport (@le10sport) March 9, 2023

Le PSG discute avec Messi

Pour rappel, le10sport.com vous révélait le 18 février dernier que Lionel Messi et son entourage étaient en discussions avancées avec le comité de direction du Paris Saint-Germain pour prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain.