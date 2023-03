Hallucinant, une star du PSG pète les plombs et insulte Paris

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Sergio Ramos a, peut-être, disputé son dernier match européen sous le maillot parisien. Une rencontre, qui laissera un goût amer dans la bouche du défenseur espagnol, battu par le Bayern Munich. Mais si le joueur fait parler de lui après ce match, c'est pour une tout autre raison.

A l'instar de l'année dernière, le PSG a été battu en huitièmes de finale de Ligue des champions par le Bayern Munich (2-0). Une défaite, qui pourrait sonner le glas de nombreuses stars, notamment de Sergio Ramos. En fin de contrat avec le PSG, le défenseur espagnol a, toutefois, tenu à présenter ses excuses aux supporters.

Sergio Ramos a envoyé un message aux supporters

« Profonde déception pour vous et pour nous. Nous n'étions pas au niveau. Nous n'avons pas bien géré les détails et notre objectif a disparu. C'est douloureux, mais les champions renaissent de la défaite et se forgent dans l'adversité. Nous reviendrons ! » a déclaré Sergio Ramos. Mais son message pourrait ne pas avoir la même force après les images diffusées par Movistar +.

🗣️ Sergio Ramos caught on @MovistarFutbol cameras allegedly saying: “F*ck the wh*re that gave birth to Paris. Motherf****r” pic.twitter.com/m2urBk2Xwb — Madrid Zone (@theMadridZone) March 9, 2023

Sergio Ramos dégoupille complètement