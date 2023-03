Le PSG éliminé, il lâche une punchline et s’en prend au coupable

Thomas Bourseau

Luis Campos a débarqué au PSG l’été dernier avec comme objectif de reconstruire un effectif et mettre un terme aux paillettes selon son président. Le Portugais a été chargé par Daniel Riolo après l’élimination du PSG en Ligue des champions.

Le changement c’est maintenant. On aurait pu croire à un clin d’oeil au slogan de la campagne présidentielle de François Hollande en 2012, mais c’est bien le message que Nasser Al-Khelaïfi a fait passer lors d’une interview accordée au Parisien en juin dernier. Le président du PSG avait décidé d’apporter une révolution au sein du club.

Campos, le mauvais architecte du renouveau du PSG selon Riolo

Résultat ? Leonardo a pris la porte de la direction sportive du PSG et Luis Campos a pris les rênes de la section sportive en tant que conseiller football. Le Portugais a nommé Christophe Galtier entraîneur du PSG et a recruté Vitinha, Fabian Ruiz et Carlos Soler notamment. Une succession d’erreurs selon Daniel Riolo qui s’est lâché sur Campos après l’élimination du PSG en 1/8ème de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich mercredi (2-0).

«Qui a viré Paredes et Gueye pour nous mettre Ruiz et comment il s’appelle l’autre là, crème solaire ?»