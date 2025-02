Rudi Garcia : Le Real Madrid valide totalement !

Arnaud De Kanel

C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour Rudi Garcia. L'ancien entraineur de l'OM a pris les rênes de la sélection belge et l'heure est à l'enthousiasme dans le plat pays. Thibaut Courtois a été conquis par le discours de l'entraineur français et souhaite effectuer son retour avec les Diables Rouges. Le portier du Real Madrid a hâte de travailler avec Garcia.

L’avenir international de Thibaut Courtois semble prendre un nouveau tournant. Absent de la sélection belge depuis 2023, le gardien du Real Madrid, aujourd’hui âgé de 32 ans, a réaffirmé son désir de rejouer sous les couleurs des Diables Rouges. Son éloignement prolongé n’était pas lié à ses performances, mais à un différend avec l’ancien sélectionneur Domenico Tedesco, une tension qui avait conduit à une mise à l’écart durable. Mais la donne pourrait bien changer. Avec l’arrivée de Rudi Garcia à la tête de la sélection belge en ce début d’année 2025, un retour du dernier rempart madrilène n’est plus à exclure, bien au contraire. Le portier du Real Madrid clame son envie d'évoluer sous les ordres du très discuté entraineur français, convaincu par son discours.

«Un entraîneur fort»

« Je me réjouis de revenir. J'ai eu un très bon sentiment, un peu comme avec Ancelotti au Real Madrid. Garcia est un gagnant, c’est apparu clairement lors de notre conversation et c’est ce que j’ai entendu. Il me semble être un entraîneur fort, c’est aussi ce que m’ont dit plusieurs joueurs qui ont collaboré avec lui ! », a déclaré Thibaut Courtois au Nieuwsblad. Le gardien du Real Madrid ne prendra pas la parole devant le groupe à son retour.

Courtois se sait attendu

« Je ne vais pas revenir là-dessus et faire un discours devant l'ensemble du groupe. Je l'ai déjà dit au sélectionneur national et à Vincent Mannaert, avec qui j'ai eu une bonne conversation à Madrid. Si quelqu'un du groupe de joueurs souhaite plus d'explications, il doit le demander et je serai heureux de le lui fournir. Si tout le groupe veut écouter à ce moment-là, ce n'est pas un problème », a ajouté Thibaut Courtois. Il pourrait débuter le 20 mars prochain face à l'Ukraine, premier match de l'ère Rudi Garcia.