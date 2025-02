Kylian Mbappé, la douloureuse soirée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mercredi soir, en demi-finale aller de Coupe du Roi, le Real Madrid affronte la Real Sociedad. La Casa Blanca l'a annoncé, Kylian Mbappé ne fait pas partie du groupe pour disputer la rencontre. Il faut dire que le Français ne serait pas en état de jouer après avoir passé une soirée très difficile.

A la veille de la rencontre face à la Real Sociedad, la presse espagnole annonçait que Kylian Mbappé avait subi une opération. En effet, le joueur du Real Madrid s'était fait retirer une dente. De quoi remettre en cause sa participation face au club basque ? Carlo Ancelotti était plutôt confiant concernant la présence de Mbappé.

Mbappé absent du groupe

Mais voilà que Kylian Mbappé ne sera finalement pas avec le Real Madrid face à la Real Sociedad ce mercredi soir. En effet, les Merengue ont annoncé leur groupe pour la rencontre et le Français n'y figure pas. Après son opération, Mbappé n'est donc finalement pas en état de jouer.

Une nuit compliquée

Journaliste pour The Athletic, Guillermo Rai en a dit plus sur l'absence de Kylian Mbappé avec le Real Madrid. Et si le Français n'est pas dans le groupe, c'est parce qu'il aurait passé une nuit compliquée en raison des douleurs provoquées par son opération dentaire. Carlo Ancelotti a ainsi décidé de se passer de Mbappé et le laisser se reposer.