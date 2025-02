Real Madrid : L'incroyable signature avec Bernard Arnault !

Arnaud De Kanel

La famille Arnault arrive en force dans le monde du football avec comme fait marquant le rachat récent du Paris FC. Mais l'empire crée par Bernard Arnault est si grand qu'il permet aussi de procéder à des partenariats avec les plus grands clubs du monde. Ce mardi, la presse espagnole annonce d'ailleurs un accord imminent entre Louis Vuitton, marque phare du groupe LVMH, et le Real Madrid.

Bernard Arnault, via son groupe LVMH, multiplie les investissements mais également les partenariats pour faire briller sa marque. Louis Vuitton, qui n'a plus de réputation à bâtir, devrait d'ailleurs signer un contrat avec le Real Madrid à en croire la presse espagnole.

Louis Vuitton avec le Real Madrid ?

D'après Relevo, Louis Vuitton est en passe de devenir le partenaire officiel de voyage de luxe du Real Madrid. La célèbre marque de haute-couture française succèdera à Zegna.

Le Real après le PFC

Ce partenariat imminent entre le Real Madrid et LVMH démontre encore la volonté de la famille Arnault à s'implanter dans le monde du sport, et plus particulièrement du football. Récemment, la troisième fortune mondiale a notamment racheté le Paris FC. Ce nouvel investissement majeur est loin d'être anodin et il pourrait permettre de resserrer les liens entre le Real Madrid et le Paris FC.