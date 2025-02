Mbappé sur RMC : Un «retournement de veste spectaculaire» dénoncé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Malgré ses performances actuelles avec le Real Madrid, Kylian Mbappé reste encore très critiqué pour différents sujets. Jérôme Rothen n'a ainsi dernièrement pas mâché ses mots à propos du Madrilène. De quoi faire réagir Pierre Ménès. Ce dernier a alors dénoncé le retournement de veste de l'ex du PSG à propos de Mbappé.

Le voyage de Kylian Mbappé à Caen avait fait vriller Jérôme Rothen. Sur RMC, il s'en était alors pris au joueur du Real Madrid, balançant en direct : « Je le crois sincère mais ne te fous pas de ma gueule. Tu ne mets pas 23 journées de championnat pour venir expliquer ta vision des choses. Quand il a eu des jours de repos, il aurait pu aller y aller au lieu d’aller en Suède ».

« Le retournement de veste est assez spectaculaire »

Mais voilà que ce changement de discours de Jérôme Rothen sur Kylian Mbappé n'a pas plu à Pierre Ménès. Sur sa chaine Youtube, il a ainsi expliqué : « Rothen, l'année dernière, il n'arrêtait pas de faire des lipettes à Mbappé jusqu'au moment où il l'a eu en interview sur son émission. Et aujourd'hui, le retournement de veste est assez spectaculaire ».

« Ça me pose réellement problème »

« L'autre jour, j'étais à Rennes et sur le chemin de retour, j'écoutais Rothen, il le fracassait pour son rôle à Caen alors qu'il avait mis 3 buts à City, il n'en a pas fait référence une fois. Ça me pose réellement problème », a-t-il ajouté sur Mbappé et Rothen.