Ballon d'or : Un Marseillais l'offre à Mbappé !

Quatre buts lors des 1/16èmes de finale de la Ligue des champions contre Manchester City (3-2 et 3-1). Kylian Mbappé est sur un petit nuage ces derniers temps au Real Madrid. Le réalisme retrouvé, le capitaine de l'équipe de France est capable de refaire des différences, au point de mériter le Ballon d'or selon Jonathan Clauss, son coéquipier chez les Bleus.

Dimanche matin, Téléfoot a diffusé une séquence de questions / réponses entre le journaliste Thomas Mekhiche ainsi que les joueurs Gaëtan Laborde et Jonathan Clauss. Ex-joueur de l'OM entre 2022 et 2024 avant son départ pour l'OGC Nice à la dernière intersaison, le latéral droit du GYM et de l'équipe de France a côtoyé Kylian Mbappé en tant qu'adversaire, mais aussi en tant que coéquipier chez les Bleus.

Kylian Mbappé enfin acclimaté au Real Madrid !

Avant le coup d'envoi entre le Real Madrid et Gérone dimanche après-midi, Kylian Mbappé restait sur un triplé XXL contre Manchester City en Ligue des champions (3-1) et sur 6 buts en quatre matchs disputés. Rien que ça. Totalement acclimaté à la Casa Blanca malgré un passage plus compliqué sportivement parlant par moments pendant la première partie de saison. Mais cette adaptation semble être derrière lui au point où tout peut déjà lui être promis dont le Saint-Graal individuel.

Pour Clauss, Mbappé est le meilleur joueur du monde et mérite le Ballon d'or

C'est notamment le point de vue de Jonathan Clauss. Le défenseur de l'OGC Nice sait à quel point Kylian Mbappé peut être déterminant dans un match. Si bien qu'il mériterait selon lui le Ballon d'or dès cette année quand bien même la concurrence fait rage avec Mohamed Salah, Ousmane Dembélé et bien d'autres. « Si Mbappé peut décrocher le Ballon d'or au vu de ses performances au Real Madrid ? Oui Est-ce le meilleur joueur du monde actuellement ? Oui ». Le suspense est à son comble.