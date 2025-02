Benzema - Mbappé : La folle comparaison !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Karim Benzema a inscrit le quatrième et dernier but de son équipe, son 18e toutes compétitions confondues cette saison, samedi, lors de la large victoire d’Al-Ittihad face à Al-Hilal (4-1). Son entraîneur, Laurent Blanc, a encensé l’attaquant âgé de 37 ans, comparant sa forme actuelle à celle de Kylian Mbappé.

Premier de la Saudi Pro League, Al-Ittihad s’est imposé face à son dauphin, Al-Hilal, samedi dernier (4-1). Une rencontre au cours de laquelle Karim Benzema a inscrit son 16e but en championnat, le 18e toutes compétitions confondues, lui qui compte également 7 passes décisives.

« J’espère qu’il continuera à jouer pendant encore trois ou quatre ans »

« Il a toujours marqué dans sa carrière, quand il était jeune à Lyon, à Madrid et maintenant ici. Et il marque beaucoup. J’espère pour nous, pour lui et pour les fans qu’il continuera à jouer pendant encore trois ou quatre ans », a déclaré Laurent Blanc en conférence de presse après la rencontre.

« Karim est comme Mbappé aujourd’hui, c’est une machine à marquer »

La forme du moment de Karim Benzema lui fait penser à celle de Kylian Mbappé au Real Madrid : « Karim est comme Mbappé aujourd’hui, c’est une machine à marquer. Quand tu as la chance d’avoir un scoreur comme Karim, ou comme Cristiano Ronaldo dans ton équipe, tu es chanceux. »