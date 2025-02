Cristiano Ronaldo : La sortie de Benzema qui va le rendre fou !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cristiano Ronaldo s'est récemment autoproclamé meilleur joueur de l'histoire, une déclaration qui a suscité une réaction nuancée de Karim Benzema. Interrogé sur le sujet, le Français a affiché son admiration pour son ancien coéquipier du Real Madrid, tout en affichant son désaccord sur la question.

On le sait, la modestie n’est pas la principale qualité de Cristiano Ronaldo, qui l’a encore prouvé il y a quelques jours en s’autoproclamant meilleur joueur de l’histoire. « Je pense que je suis le joueur le plus complet qui ait jamais existé. C'est mon opinion, estimait CR7 au début du mois, dans un entretien accordé à l’émission El Chiringuito. Je fais tout dans le football. Je suis bon de la tête, je tire bien les coups francs, je tire bien du pied gauche, je suis rapide, je suis fort, je saute haut… Je suis le plus complet. Je le pense, honnêtement, qu’il n’y a jamais eu quelqu'un de meilleur que moi, je le dis du fond du cœur ».

« C'est son avis. Pour moi, le meilleur c'est Ronaldo, le Brésilien »

Un avis que ne partage pas son ancien coéquipier Karim Benzema, interrogé sur le sujet. « Chacun dit ce qu'il veut. S'il pense qu'il est le meilleur de l'histoire, c'est son avis, a répondu l’attaquant d'Al-Attiyad. Pour moi, par exemple, le meilleur c'est Ronaldo, le Brésilien ».

« Chacun a sa propre histoire »

« Cristiano est ce qu'il est. Je n'aime pas les comparaisons entre joueurs, chacun a sa propre histoire. (Cristiano) a la sienne, et elle est très bonne », a poursuivi Karim Benzema concernant Cristiano Ronaldo, évoluant toujours du côté d’Al Nassr.