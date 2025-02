Transfert à 35M€, le PSG est en danger

Alexis Brunet

Récemment, le PSG a décidé de changer sa stratégie sur le marché des transferts en faisant venir plus de joueurs français. Le club de la capitale compte ainsi beaucoup de joueurs de l’équipe de France dans ses rangs et serait même intéressé par un autre homme de Didier Deschamps : Théo Hernandez. L’AC Milan serait prêt à s’en débarrasser contre 35M€ mais Manchester City le veut également.

Cet hiver, le PSG n’a pas tellement apporté de corrections à son effectif. Le club de la capitale s’est surtout séparé de plusieurs joueurs qui ne jouaient pas tellement (Marco Asensio, Milan Skriniar, Randal Kolo Muani) et, dans l’autre sens, le seul Khvicha Kvaratskhelia a posé ses valises à Paris. Lors du prochain mercato estival, il pourrait toutefois y avoir plus de mouvements.

PSG : Coup de foudre à Paris après sa signature

➡️ https://t.co/dGZkTFmJdh pic.twitter.com/pXgOeDvL9n — le10sport (@le10sport) February 26, 2025

Le PSG s’intéresse à Théo Hernandez

Le PSG pourrait renforcer sa défense en priorité l’été prochain. On le sait, Nuno Mendes a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2029, mais le club de la capitale chercherait à lui apporter de la concurrence. C’est en Italie que les dirigeants parisiens pourraient faire affaire, puisque Théo Hernandez fait partie des pistes. Le latéral français est arrivé en 2019 en Serie A, mais dernièrement, il est fortement critiqué et son départ n’est plus que jamais dans les tuyaux.

Manchester City piste également Hernandez

Le PSG aimerait donc associer Théo Hernandez à son frère Lucas comme parfois en équipe de France, mais cela ne sera pas aussi simple. En effet, selon les informations de TEAMTALK, le club de la capitale est en concurrence avec Manchester City pour le latéral. L’AC Milan serait d’ailleurs prêt à le lâcher pour 35M€ ce qui serait jugé comme une offre acceptable par les Skyblues. Le champion de France est donc en grand danger s’il veut s’offrir l’ancien joueur du Real Madrid, mais il dispose toutefois d’autres options pour le moment. Luis Enrique a souvent utilisé Lucas Hernandez à ce poste ou bien Lucas Beraldo, par exemple. Affaire à suivre...