Apres le fiasco, le PSG organise un ménage hallucinant

La rédaction

Après une élimination en Ligue des Champions face au Bayern Munich mercredi (3-0 sur l’ensemble des deux matchs), le temps est désormais à la réflexion pour le PSG. Le club le sait, s’il veut entamer réellement une « révolution », cela devra passer par plusieurs ventes. Et visiblement, du côté du PSG, il y a plusieurs candidats à un départ pour cet été.

Dans quel état se trouve le PSG après une humiliante élimination en Ligue des Champions mercredi ? Si l’avenir de l’entraîneur Christophe Galtier est forcément très incertain, celui du conseiller sportif Luis Campos l’est tout autant. Le Portugais s'est raté au mercato... à deux reprises. Quid maintenant du futur recrutement estival ? Possédant une énorme masse salariale, le PSG va devoir vendre pour dégager des liquidités et faire de la place. La question est alors de savoir qui quittera l'effectif de Galtier dans les mois à venir...

Paris espère vendre ses joueurs prêtés

Cette saison, de nombreux joueurs sont prêtés et selon L'Equipe , le PSG espère pouvoir réussir cette fois-ci à s’en séparer définitivement l’été prochain. Leandro Paredes par exemple, ne devrait pas revenir au club en raison de ses mauvaises relations avec certains joueurs de l’effectif. Le problème : quasiment aucun des joueurs prêtés cette saison n’a véritablement été performant, et Paris aura sans doute (encore une fois) du mal à s’en séparer.

Incroyable, Mbappé lance un ultimatum au PSG https://t.co/rnnELENDkk pic.twitter.com/CBKvd4YQkP — le10sport (@le10sport) March 9, 2023

Un point va être fait avec de grosses déceptions du dernier mercato

Le quotidien sportif évoque également le cas d’Hugo Ekitike. Le jeune attaquant de 20 ans arrivé cet été en provenance du Stade de Reims, n’a pas donné satisfaction, loin de là. Luis Campos et le PSG devraient alors faire un bilan sur l'ex-joueur de Reims dans les mois à venir. De plus, deux Espagnols, Juan Bernat et Carlos Soler devraient eux être poussés vers la sortie. En cas d’offres, ils ne devraient pas être retenus par le PSG.