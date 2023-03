«Ridiculisé», il craque en direct et se lâche sur l’entraîneur du PSG

Pierrick Levallet

Pourtant confiant, le PSG s'est malgré tout incliné ce mercredi face au Bayern Munich et a été éliminé de la Ligue des champions dès les huitièmes de finale. Après la partie, Christophe Galtier est venu analyser la rencontre en conférence de presse. Et certaines de ses explications n'ont pas du tout plu à Christophe Dugarry.

Une fois de plus, l’aventure du PSG en Ligue des champions a viré au fiasco. Déjà battu à l’aller, le club de la capitale s’est également incliné ce mercredi face au Bayern Munich pour le match retour. L'équipe de Kylian Mbappé a donc été éliminée dès les huitièmes de finale. Après la partie, Christophe Galtier a analysé la débâcle du PSG. L’entraîneur parisien a notamment visé El Chadaille Bitshiabu comme fautif sur le premier but bavarois, justifiant cela par « une erreur de jeunesse ». Et cela n’a pas spécialement plu à Christophe Dugarry.

«Son analyse après le match, elle est à côté de la plaque»

« Ce que je n’aime pas chez Galtier, c’est qu’ils se protègent avec Campos. Comme ils sont venus l’un avec l’autre, ils se protègent. [...] S’attaquer au jeune de 17 ans, c’est pas normal. Galette, c’est pas bien. Nous expliquer que le tournant du match c’est l’occasion manquée de Vitinha, et que la qualification se joue à ça, c’est pas normal. Son analyse après le match, elle est à côté de la plaque » a d’abord lâché le champion du monde 1998 dans l’émission Rothen s’enflamme sur les antennes de RMC .

«Tu t’es ridiculisé Galette»